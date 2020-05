Basket, sui social si vota il "quintetto All time" dei Raggisolaris

Pronti a scegliere i migliori cinque giocatori della storia dei Raggisolaris? Da venerdì 8 maggio partirà sulla pagina Facebook dei Raggisolaris il contest “Vota il quintetto All Time”, un gioco dedicato ai tifosi e agli appassionati dei Raggisolaris per eleggere gli atleti che nei quattordici anni della storia del club si sono messi particolarmente in luce lasciando un ricordo indelebile.

Dal 2006 al 2020, ovvero dalla Prima Divisione alla serie B, sono stati scelti sette giocatori per ogni ruolo che si sfideranno a colpi di voti per proclamare sabato 23 maggio il quintetto All Time. Questo gioco sarà una sorta di countdown verso la mitica data di domenica 24 maggio, quando verranno celebrati i cinque anni dalla promozione in serie B dei Raggisolaris. I nomi dei candidati saranno resi noti soltanto il giorno in cui si apriranno le votazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla pagina Facebook dei Raggisolaris saranno pubblicate le foto dei sette giocatori scelti per ogni ruolo e si potrà votare la propria preferenza scrivendo il nome nei commenti. Dopo tre giorni di votazioni sarà proclamato il vincitore e si procederà poi con il ruolo successivo. L’ordine è quello canonico: playmaker, guardie, ali piccole, ali grandi e pivot.