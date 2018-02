Calcio a 5, il Faventia cerca il riscatto. Castellani: "Possiamo vincere con tutti"

Nessuna scusa, nessun ulteriore alibi. E’ il concetto chiaro e netto che l’allenatore del Faventia, Massimiliano Castellani, esprime ai media alla vigilia dello scontro diretto tra la sua squadra e il Cus Ancona che si svolgerà sabato pomeriggio al Palacattani alle 15. "Dipende tutto da noi - dichiara il tecnico dei manfredi - Penso che alla nostra classifica manchino almeno 3 punti frutto della sconfitta con Perugia. Se il nostro obiettivo è arrivare ai playoff il primo scontro è quello di sabato e vincere significherebbe guadagnare delle posizioni. Sta in noi dimostrare che abbiamo abbastanza fame per ottenere il risultato. La squadra c’è e l’infermeria si sta svuotando, adesso ci vogliono i fatti”.

Il Cus Ancona, che all’andata si impose per 7-1 contro i faentini, arriverà al Palacattani per continuare la propria corsa ai playoff e per riscattarsi della sconfitta casalinga inflitta dal Buldog Lucrezia sabato scorso. I marchigiani inoltre potranno godere di un ulteriore vantaggio, ovvero la solidità del reparto difensivo, finora il migliore del campionato. “I nostri avversari sono una buona squadra - continua Castellani - che all’andata ci ha nettamente battuto. Sarà una partita fondamentale per noi anche dal punto di vista del morale. Non ci sono ricette particolari per vincere l’unico modo è lavorare bene, noi ci siamo allenati bene e siamo capaci di battere le squadre che dobbiamo affrontare da qui alla fine. Dipende da quanta energia metteremo in campo ed io spero che la squadra risponda come deve fino alla fine”.

Per riuscirci e per trovare la prima vittoria del 2018 i manfredi punteranno su Conti tra i pali, lo spagnolo Borja Milan dietro, Caria e Samuele Barbieri sulle bande laterali e Lesce, se recuperato completamente, davanti. Pronti all’occorrenza Marco Cavina e Hassane, quest'ultimo in grande spolvero da inizio anno, potrebbe dare un grande contributo in fase offensiva. Il capitano Ilie Barbieri dovrebbe invece partire dalla panchina insieme ad Andrea Cavina.