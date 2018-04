Calcio a 5, il Faventia torna in campo contro la temibile Eta Beta

Dopo il turno di sosta e le festività Pasquali i manfredi, agli ordini di Massimiliano Castellani, sono tornati ad allenarsi in vista della penultima giornata del campionato nazionale di Serie B, che li vedrà contrapposti sabato pomeriggio (ore 16,00) alla temibile Eta Beta Fano, quarta forza del girone. I faentini, eliminati dalla corsa ai playoff, riprenderanno il loro cammino dopo il successo conseguito al Palacattani due settimane fa contro il Corinaldo e giocheranno al meglio delle loro possibilità per concludere la stagione nella miglior posizione possibile. All’Eta Beta invece, basterà ottenere un solo punto per qualificarsi matematicamente ai playoff promozione ma non ci sarebbe di che stupirsi se la squadra di mister Mariotti e del bomberone Matteo Bei (già ex Angelana, ndr), intendesse vincere largamente per vendicare la sconfitta subita nel girone d’andata ad opera di Lesce e compagni.

“Non so con che spirito scenderà in campo l’Eta Beta - commenta Castellani - so però che ai miei ragazzi chiederò di dare il massimo per concludere al meglio il campionato. Ci restano due partite da giocare, siamo già fuori dai playoff e so che è difficile trovare stimoli ma mi aspetto comunque due prestazioni determinate da parte di tutti coloro che saranno chiamati in causa”. Di certo tra questi ci sarà Andrea Caria, reduce dal turno di squalifica e scalpitante per una maglia da titolare. Stagione finita invece per Samuele Barbieri, che dovrebbe essere sostituito nelle restanti due gare dal giovane laterale classe ‘99 Nico Leonardi. In porta probabile l’utilizzo di Tronconi al posto di Resta, che recentemente non è apparso al top della condizione. Nell’Eta Beta invece mancherà lo squalificato Michele Carpinelli, il quale cederà il posto al promettente Alex Bacciaglia.