Calcio a 5, Serie B: il Faventia inizia la stagione. Amichevoli e coppe tutte in casa

Il via alla nuova stagione del Faventia scatterà ufficialmente lunedì 27 agosto nel tardo pomeriggio quando la prima squadra si ritroverà per la prima volta dopo le ferie estive presso il Palacattani di Faenza per iniziare la lunga preparazione precampionato agli ordini del nuovo tecnico Davide Placuzzi e del suo staff. Sicuramente tra i partecipanti non figurerà Andrea Cavina (in foto), ceduto a titolo definitivo all’IC Futsal, neoretrocessa in Serie C1. Oltre al difensore imolese non prenderà parte al ritiro nemmeno il laterale classe 1997 Salvatore Lombardi, anch’egli trasferito ma alla Pro Loco Reda di seconda categoria.

Tra i confermati invece ci sarà sicuramente anche il portiere Matteo Conti, il quale recentemente ha prorogato la propria permanenza a Faenza fino a Giugno 2019 e Jacopo Tronconi, che pur non rientrando da un infortunio come il collega, ha rinnovato il proprio contratto con la società manfeda per ulteriori 12 mesi. Alla preparazione prenderanno inoltre parte anche alcuni giovani provenienti dall’Under 19 Nazionale faentina: il portiere classe 2002 Patrick Pagliai, il capitano della giovanile Amleto Vassura ed il neo arrivato classe 2001 Luca Matteuzzi di cui si parla un gran bene. Non è escluso poi, che dopo l’acquisizione in prestito del nazionale albanese Rej Karaja, possa giungere alla corte di mister Placuzzi anche qualche altro giocatore, probabilmente un centrale difensivo vista la ridotta schiera di arretrati su cui ad oggi il Faventia può contare. Difficile invece l’arrivo di una punta considerando che il rientro di Garbin e la “promozione” di Vassura in prima squadra consentirebbero al tecnico cesenate di avere sufficienti rotazioni per affrontare al meglio l’inizio del campionato.

Nel corso della preparazione sarà ricco il calendario di test tra amichevoli ed impegni ufficiali. Si inizierà già il 4 settembre al Palacattani contro l’Erba 14 Riolo Terme di Serie C2. Seguiranno successivamente gli appuntamenti di martedì 11 e martedì 18 Settembre al Palacattani contro Città del Rubicone e contro propria la giovanile U19 che affronterà il campionato nazionale di categoria. Sabato 22 il Faventia disputerà poi, ancora tra le mura amiche la prima partita ufficiale stagionale ovvero il turno preliminare di Coppa Divisione. Ironia della sorte gli avversari del Faventia nella competizione saranno i bianconeri del Cesena, ex squadra di Placuzzi, che in questa stagione saranno guidati da mister Fabrizio Mascarucci, a sua volta ex tecnico di quell’Alma Juventus Fano che un anno fa eliminò i manfredi proprio in Coppa Divisione. Successivamente il Faventia affronterà in amichevole l’Osteria Grande di C1 il 25 Settembre, prima di dedicarsi, sabato 29 al preliminare di Coppa Italia che vedrà i manfredi impegnati, sempre al Palacattani, contro il Corinaldo. Il martedì successivo, 2 ottobre, l’ultimo test amichevole, in casa contro il Ceisa Gatteo di C2, anticiperà la prima di campionato in programma il 6 ottobre.



CALENDARIO:

27 Agosto - Inizio Ritiro Precampionato

4 Settembre - Faventia vs Erba 14 (C2)

11 Settembre - Faventia vs Città del Rubicone (C1)

18 Settembre - Faventia vs Faventia U19

22 Settembre - COPPA DIVISIONE: Faventia vs Cesena

25 Settembre - Faventia vs Osteria Grande (C1)

29 Settembre - I TURNO COPPA ITALIA: Faventia vs Corinaldo

2 Ottobre - Faventia vs Ceisa Gatteo (C2)

6 Ottobre - 1° Giornata Serie B