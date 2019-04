Calcio a 5, ultima partita della stagione per il Faventia

Ultima partita della stagione per il Faventia. La squadra di mister Placuzzi chiuderà il campionato sabato alle 16 al PalaCattani contro il Futsal Aski Ascoli, neopromossa che ha conquistato la salvezza matematica nel turno precedente la sosta pasquale. Nessuna delle due contendenti avrà quindi obiettivi di classifica, ma viste le caratteristiche di entrambi gli organici, non mancherà lo spettacolo in campo.

“Vogliamo chiudere la stagione con una vittoria – sottolinea Davide Placuzzi – e faremo di tutto per vincere questa gara, anche se purtroppo i tre punti non cambieranno la nostra classifica. Presenterò la formazione migliore dovendo però rinunciare agli squalificati Cavina e Karaja e darò spazio ai nostri giovani Pozzovivo e Matteuzzi, messisi in luce nell’ultima partita a Montesilvano. Il Futsal Aski è una delle poche squadre del girone che non ha stranieri nell’organico ed è stato bravo ad ottenere la permanenza in serie B con largo anticipo, grazie al suo gioco. Nonostante la delusione per i mancati play off, abbiamo gli stimoli per congedarci dal nostro pubblico nel migliore dei modi”.