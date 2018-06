Calcio, alla 'Ravenna Top Cup' già 60 squadre iscritte da 9 nazioni diverse

A poco meno di tre mesi dal via, all’edizione 2018 della Ravenna Top Cup, uno dei più grandi tornei di calcio giovanile in programma dal 7 all’11 settembre su 13 campi del territorio ravennate sono già sessanta le squadre iscritte: 9 nazioni rappresentate, 13 campi del territorio ravennate pronti ad accogliere le 226 partite in calendario, 3.500 genitori attesi che alloggeranno negli 80 hotel convenzionati.

Tra le società che hanno già fatto pervenire l’iscrizione al torneo finale "Ravenna Football City 2018", che si divide tra la categoria Esordienti 2006 per i club professionistici e la categoria Giovanissimi 2005 per i sodalizi dilettantistici, ci sono 12 club della prossima serie A, tra cui l’Inter, vincitrice della seconda edizione, cinque società romagnole (Cesena, Rimini, Santarcangelo, Forlì e Imolese), molti dei migliori club di settore giovanile provenienti da tutta Italia, numerose scuole calcio dilettantistiche qualificate e quattro novità straniere assolute: le due giapponesi West Japan Blue e West Japan Yellow, i kazaki della Dinamo Astana ed i ciprioti dell’Omonima Nicosia, gli altri Paesi già in gara sono Ungheria con la Gloriett SE, la Slovacchia con il MSK Breclav, la Repubblica Ceca con la AC Sparta Praga, la Russia con il Fc Rostov e la Turchia con la Altinordu FK.

Per questa edizione l’organizzazione ha innalzato a 78 il tetto massimo delle iscrizioni (erano 28 in occasione della prima edizione, nel 2015 e 72 nella precedente edizione), per le quali ci sarà tempo fino ai primi di luglio. Poi ci sarà l’attesa per il sorteggio dei gironi che, anche quest’anno, sarà effettuato nel corso di una serata-spettacolo al Club Canottieri Ravenna di Marina di Ravenna il 27 luglio, alla presenza di ospiti del mondo del calcio e dello spettacolo.