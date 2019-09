Calcio, arrivano le prime soddisfazioni per le squadre di Rfc Academy

Arrivano le prime soddisfazioni per le squadre di RFC Academy impegnate nei campionati nazionali. Viaggiano ancora a braccetto per quanto riguarda il risultato Under 15 e 17 corsare in Toscana dove espugnano il campo dell’Arezzo entrambe con uno 0-2. Per l’U17 il successo arriva nell’ultimo quarto d’ora quando il neoentrato Caruso riesce ad infrangere la resistenza dei padroni di casa. Successo più agevole per l’U15 che trovando il doppio vantaggio nel primo tempo può gestire per il resto della gara. Doppia sconfitta contro il Modena all’esordio per l’Under 14 e Under 13 che non riescono a rendersi pericolosi in casa dei canarini.



Nazionali Under 17

Arezzo - Ravenna FC 0-2 (34st Caruso, 44st De Ioris)

Ravenna FC: Antonini (1st Battistini), Castelli, Guerra (13st Coppari), Baccarini, Vultaggio,Laghi, De Ioris, Angelini (32st Chamic), Lamia(21st Caruso), Prati, Mascanzoni (13st Santomauro). A disposizione: Catalano, Zizzamia, Ghirardini. All. Claudio Treggia

Nazionali Under 15

Arezzo - Ravenna FC 0-2 (5pt Simoni, 23pt Campana)

Ravenna FC: Billi, Scicchitano (22st Carrozzo F.), Minguzzi (1st Leone), Padoan, Fantinuoli (28pt Carrozzo A.), Tampieri, Passanisi (22st Casadei), Simoni, Campana (22st Vinci), Correnti, Pizzardi (12st Guidi). A disposizione: Fenati, Ravaglia Pedretti. All. Ivan Babini

Nazionali Under 14

Modena – Ravenna FC 5-0

Ravenna FC: Piccoli A., Raffoni, Rambelli, Casadei, Zannoni, Ravaglia, Groza, Cazzola, Pirazzoli, Fiori, Montuschi. A disposizione: Dal Monte, Mazzotti, Piccoli D., Bastari, Evangelisti, Lanconelli, Brandolini, Zalambani, Desiderio. Allenatore Alessandro Stefani

Nazionali Under 13

Modena – Ravenna FC 2-0

Ravenna FC: Selvatico, Nuzzo, Dall’Osso, Sabbadini, Correnti, Teleku, De Vincenzo, Liverani, Castellacci, Villa, Andreoni. A disposizione: Iacono, Boscarino, Berardi, Comandini, Argelli, Dal Monte, Boschetti. Allenatore Oliveiro.