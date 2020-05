Calcio, aula virtuale al completo per il primo webinar del Ravenna

Una gremita aula virtuale è stata la cornice interessata del primo webinar organizzato da Ravenna Football Club e Ravenna Women. Una mattinata ricca di contenuti e spunti per cercare di dare informazioni utili ai partner giallorossi in questa fase di ripresa dopo il lockdown.

La mattinata si è aperta con gli interventi di Dal Prato, dottore commercialista di Studio Consulenza, e di Martini, consulente del lavoro, abili nel guidare i partecipanti nei meandri dei centinaia di articoli del recente decreto rilancio e ad indicarne tutti gli aspetti che possono essere più di rilievo per le imprese in ambito sia di finanziamenti che dal punto di vista degli ammortizzatori sociali. Si è poi passati a Meldolesi, di Consorzio Gruppo Acquisti, che ha illustrato tutte le potenzialità di una attenta valutazione dei costi aziendali e dove possono essere trovate delle interessatissime fonti di risparmio; un punto da non tralasciare, soprattutto in questa delicata fase.

Il terzo intervento affidato ad E-Work ha visto la partecipazione di Cavalli e Benini che hanno presentato alcuni servizi strettamente legati al mondo del lavoro ed in particolare una piattaforma per la formazione che ha permesso di sfruttare al meglio i periodi di quarantena forzata per arricchire di competenze i lavoratori. Ha chiuso questa parte della mattinata Borso, psicologa, che ha spiegato come gestire lo stress in questa fase, una minaccia silenziosa ma da non sottovalutare. L’ultimo intervento della mattinata è stato affidato a Tino di Consulbei Srl, che ha illustrato come esista un mare di risorse spesso inesplorate nell’ambito dei Fondi Europei, una opzione che se affrontata nel modo giusto può dare un significativo slancio in questa ripresa. La mattinata di formazione, che ha visto partecipare circa 60 realtà del territorio, ha riscontrato degli ottimi feedback da parte dei presenti, tra i quali l’assessore allo Sport del Comune di Ravenna, sempre estremamente attento alle dinamiche che ruotano attorno al mondo giallorosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo primo incontro che, vista la partecipazione, non esclude altri appuntamenti in futuro, rappresenta un segnale che le società hanno voluto dare ai propri sponsor. Risorse imprescindibili per ogni progetto sportivo ma che per essere adeguatamente valorizzate devono essere inserite in un contesto che non solo ne garantisca la visibilità, ma che ne valorizzi le peculiarità inserendole in una rete con altre realtà e che favorisca nuove opportunità di business. In questo contesto si sviluppa la visione del Ravenna FC, sempre più attento a creare una squadra affiatata anche fuori dal campo pronta ad affrontare le sfide del mercato.