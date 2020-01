Calcio, dopo il pareggio a Carpena la Virtus in trasferta a Fontanelice

Dopo il pareggio per 1-1 a Carpena (rete di Ossani), la Virtus Faenza in prima categoria, girone G, è ancora in trasferta a Fontanelice. La squadra del comprensorio imolese è a quota 25 punti in classifica (gli stessi della Virtus). All'andata fu una gara combattuta fino alla fine e terminò 4-3 per i verdi faentini.

Nel settore giovanile la Juniores che sabato scorso ha pareggiato in casa della capolista Pianta (0-0) torna al Samorini, dove affronterà il Football Cava Ronco. Gli Allievi regionali 2003-2004 hanno vinto in trasferta a Comacchio per 2-0 e giocheranno in casa domenica mattina il match clou della giornata con il Corticella, altra capolista del girone (assieme alla Virtus).