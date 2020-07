Calcio femminile, altre quattro leonesse ancora in giallorosso

Il Ravenna Women Football Club ha rinnovato Matilde Copetti, Giorgia Filippi, Francesca Barbaresi e Nina Ligi. "Si continua con le riconferme e non possiamo che essere entusiasti di avere ancora con noi altre quattro tra le più rappresentative ragazze del progetto Ravenna". Matilde Copetti continuerà a proteggere i nostri pali, ormai punto fermo della squadra romagnola. A centrocampo, dopo il rinnovo di Miriam Picchi, riconfermate 3 gioielli. Giorgia Filippi che non ha bisogno di presentazioni, lo scorso anno, a causa di un brutto infortunio, non ha avuto il minutaggio che meritava, Francesca Barbaresi, metronomo da diversi anni di tutto il reparto col suo piede delicato e la sua intelligenza tecnico-tattica e Nina Ligi, classe 2002, che lo scorso anno ha convinto con la sua tecnica sopraffina.

