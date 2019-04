Calcio femminile, il Ravenna Women affronta le nerazzurre dell'Inter

Sabato 27 aprile alle 15 al centro di formazione Suning di Milano il calendario di Serie B prevede l’ultima gara in trasferta per il Ravenna Women FC, che andrà a fare visita alle vincitrici del campionato di cadetteria, le nerazzurre dell’Inter femminile. Fino a una settimana fa affrontare la capolista sembrava proibitivo, dal momento che le ragazze di De La Fuente vantavano 57 punti e 19 vittorie su 19 partite, ma nell’ultimo turno di campionato il pareggio con la più modesta Lazio Women ha dato l’impressione che le milanesi possano aver un po’ mollato la presa.

Le leonesse stanno vivendo un momento di pura euforia dopo il netto 3 a 0 rifilato alla Fortitudo Mozzecane che ha permesso di portare a casa un’altra vittoria fondamentale per continuare a credere nella Serie A. L’Empoli Ladies, da parte sua, non perde terreno e continua a fare bottino pieno rimanendo sempre a tre distanze di sicurezza, a quota quarantasei punti. Il big match dell’andata a San Zaccaria terminò con un pirotecnico 3 a 2 a favore di Marinelli e compagne, con il Ravenna che riuscì a tenere testa alla prima in classifica per gli interi novanta minuti di gioco, portando a casa una delle più belle prestazioni della stagione, se non la più bella.

