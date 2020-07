Calcio femminile, tre giorni di allenamenti gratuiti col Ravenna Women

Dopo il Summer Camp del 2019, che ha visto la presenza di oltre 70 tra bambine e ragazze, anche quest'anno il Club giallorosso vuole incoraggiare la pratica di questo splendido sport, allo scopo di favorire una crescita psico-fisica equilibrata e responsabile attraverso tre giornate di allenamenti gratuiti per tutte le bambine e ragazze nate dal 2002 al 2010. Gli allenamenti si svolgeranno presso lo stadio Bruno Benelli di Ravenna il 27-29 e 31 luglio dalle 18.00 alle 19.30 con i tecnici qualificati della Società. Ravenna Women Fc vuole, anche attraverso queste iniziative, porsi come punto di riferimento in tutto il territorio romagnolo promuovendo la pratica calcistica femminile, purtroppo ancora sotto le ombre di pregiudizi e discriminazioni di genere.

