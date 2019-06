Calcio giovanile, Vito Visci premia i vincitori della 'Romagna Cup'

180 squadre in rappresentanza di oltre 60 società, provenienti da molte regioni italiane, e 460 partite complessivamente disputate tra Cesenatico, Cervia e alcuni campi del ravennate, nelle undici categorie previste: l’ottava edizione della Romagna Cup, il torneo di calcio giovanile allestito da Adriasport, ha macinato record. La manifestazione ha portato circa seimila persone ad alloggiare in una sessantina di 60 hotel della riviera adriatica romagnola. Grande suggestione venerdì sera, allo stadio Moretti, per la cerimonia di inaugurazione con la sfilata di tutte le formazioni e il benaugurante spettacolo pirotecnico, e grandi applausi domenica per la cerimonia delle premiazioni, onorate dalla presenza di Vito Tisci, presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc nazionale.

Finito un torneo, è ormai tutto pronto per il prossimo: dal 7 al 9 giugno, infatti, è in programma l’Adriasport Summer Cup – 4° Trofeo Elite, che vedrà in lizza più di 100 squadre da tutta Italia (dalla categoria Primi Calci fino agli Allievi) che daranno vita a una kermesse di calcio giovanile negli Stadi di Cesenatico e Cervia. E anche per questa manifestazione il via ufficiale sarà decretato dalla cerimonia di inaugurazione in programma venerdì 7 giugno alle ore 20.30 allo Stadio Moretti di Cesenatico, con la sfilata di tutti i club partecipanti, il saluto delle autorità, la presentazione del torneo e lo spettacolo pirotecnico di fuochi d'artificio.

