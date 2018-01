Calcio, il Faventia sfida l’Osteria Grande in un'amichevole

Archiviata la sconfitta casalinga contro il Futsal Cobà, il Faventia si appresta a vivere un weekend da spettatore. Il calendario del campionato di Serie B Nazionale infatti costringerà i manfredi a un ulteriore turno di sosta che, mai come in questo momento, sarà utile per fare il punto sulla situazione degli infortunati e, se possibile, per provare a recuperare la maggior parte dei giocatori che al momento stazionano in infermeria.

Nonostante questo però gli allenamenti proseguiranno regolarmente e, anzi, giovedì sera al Palacattani la squadra faentina disputerà un’amichevole contro l’Osteria Grande di Serie C1, in cui milita l’ex attaccante biancoazzurro Mirko Menghetti. L'amichevole servirà inoltre per consentire ai già recuperati Luca Gatti e Samuele Barbieri, nonchè ai giovani Leonardi, Stranci e Lombardi di mettere minuti sulle gambe in vista di un possibile utilizzo sabato 3 febbraio contro Ancona.

Nessun amichevole, invece, per l’Under 19 di mister Vincenzo Stranci che, dopo aver affrontato il Kaos Reggio Emilia lo scorso weekend, disputerà una partita ufficiale valida per il campionato nazionale di categoria contro i pari età del Cesena. Il match però è stato anticipato a venerdì sera alle 21,15 presso il Minipalazzetto “F.Coppi” di Cesena.