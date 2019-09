Calcio, l'arrivo di Giacomoni alza il "muro" dell'Alfonsine

Aron Giacomoni arriva all'Alfonsine. Si è allenato per qualche tempo in più di una squadra. L'ultima della sua scelta è stata l'Alfonsine (ha giocato anche un'amichevole con essa), e alla fine ha ceduto alla corte della società biancazzurra. Settore Giovanile nel Bologna, 3 stagioni al Mezzocorona in Serie C2, poi una lunga cavalcata in Serie D con Asti, Borgosesia, Bra, Inveruno, Chieri, Ravenna, Trento, Sasso Marconi, fino ad arrivare all'Alfonsine, Giacomoni è un esperto e arcigno difensore centrale (classe 1987), con ottime doti come organizzatore di reparto. Il suo arrivo alza ulteriormente il "muro" difensivo dell'Alfonsine, retto fino ad ora da giocatori come Bertoni, Succi e Hysa.