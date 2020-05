Calcio, per il Ravenna un playout in gara unica? Brunelli: "Sono contrario"

A termine del consiglio direttivo di Lega pro, che ha ipotizzato una proposta per la ripresa in formato ridotto del campionato - che vedrebbe il Ravenna coinvolto in un playout da disputare in gara unica - è intervenuto il presidente del Ravenna fc Alessandro Brunelli.

"Sono contrario alla posizione presa dal consiglio direttivo - spiega Brunelli - Si tratta di una decisione di segno totalmente opposto a quella presa in sede assembleare in forma unanime da 60 società di LegaPro. In queste condizioni da parte nostra non esiste alcun spazio di manovra. A livello sportivo si tratta di una decisione irricevibile, in netto contrasto con il principio di merito sportivo tanto caro proprio al consiglio federale. Disputare una partita secca dopo tre mesi di stop, invece che giocarsi le proprie chance in undici gare, è chiaramente un'assurdità. Tanto più che si sta definendo che alcune società avranno facoltà di giocare o meno, altre staranno a guardare, qualcuna è obbligata a giocare. Attendiamo l'incontro di giovedì con il Ministro Spadafora per capire meglio quale direzione prenderà la federazione. Cominceremo a valutare le possibilità a nostra disposizione soltanto dopo".