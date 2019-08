Calcio, per il Ravenna Women difesa blindata con Moscia e Nozzi

Il Ravenna Women Fc ha raggiunto l’accordo con Carlotta Moscia e Melissa Nozzi per il loro passaggio in giallorosso. Carlotta, difensore classe 1994 è un gradito ritorno. Dopo un anno passato ad Arezzo, infatti, la società ha deciso di puntare nuovamente sul suo talento. Grazie alla sua versatilità, la Moscia può ricoprire tutti i ruoli del comparto difensivo. Queste le sue parole: “Ho deciso di tornare a Ravenna perché convinta dal progetto di una società che già lo scorso anno ha dimostrato di essere solida e di fare le cose seriamente. Voglio contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati e riscattarmi da una stagione finita, purtroppo, diversamente da quello che mi aspettavo”.

Melissa, difensore classe 1997, dopo un passato in Serie A col Chieti, passa al Bologna dove grazie alle sue prestazioni riesce a entrare nei radar del nostro DS. La Nozzi si unisce al gruppo giallorosso e si dice pronta a integrarsi al meglio e felice di conoscere le nuove compagne. “Ho seguito con interesse il campionato delle giallorosse lo scorso anno e i risultati ottenuti con una rosa comunque ristretta mi hanno convinto ad abbracciare la causa - dice - Quest’anno con la rosa più ampia composta da calciatrici vecchie e nuove, di esperienza e di talento possiamo e dobbiamo puntare in alto”. Sono avviati, inoltre, contatti con una società di serie A per un nuovo arrivo.