Calcio, procede spedita la marcia della Beretti giallorossa

Procede spedita la marcia della Beretti giallorossa, dopo un primo tempo sottotono la squadra che esce dagli spogliatoi sembra un’altra, con una prestazione maiuscola mette alle corde il Gubbio e trova un doppio vantaggio che ne legittima la vittoria. Under 17 che torna a casa da Fano con un solo punto non riuscendo a difendere nella ripresa il vantaggio guadagnato dal solito Prati. Va peggio all’under 15 che sempre a Fano va sotto al diciottesimo della ripresa e nonostante le provi tutte per pareggiare non trova il gol che avrebbe consentito di strappare almeno un punto all’avversario. Sconfitta anche per l’Under 14 a Piacenza, dove i ragazzi di Stefani passati in vantaggio subito al terzo minuto subiscono un uno-due che ribalta il risultato in soli 2 minuti, Piacenza che nella ripresa chiude la partita con la terza marcatura.

Tabellini

Beretti

Gubbio - Ravenna FC 0-2 (65’ Bezzi, 77’ Minieri)

Salvatori, Sulko, Dradi, Rapanaro, Gordini, Stellacci, Bezzi, Marra (86’ Santomauro), Frisari (86’ Sanchez), Mancini (75’ Vicentini), Recchicchi (46’ Minieri). A disposizione: Antonini, Raccagni, Cesprini. All. Marcello Ottaviani

Under 17

Fano – Ravenna FC 1-1 (27’ Prati)

Catalano, Battistini, Guerra, Baccarini, Vultaggio, Zizzamia (12st Caruso), Angelini, Laghi (21st Chamic), Del Fiore (40st Ghirardini), Prati, Mascanzoni (21st Santomauro). A disposizione: Antonini, Coppari, Bucci, Shepetja. All. Claudio Treggia

Under 15

Fano – Ravenna FC 1-0

Fenati, Scicchitano (13st Costantini), Minguzzi, Siboni, Fantinuoli (1st Padoan), Calandrini, Simoni, Tampieri (1st Passanisi), Campana (13st Leone), Correnti (30st Pizzardi), Guidi (13st Vinci). A disposizione: Miserocchi, Carrozzo A., Casadei. All. Ivan Babini

Under 14

Piacenza – Ravenna FC 3-1 (3pt Casadei)

Piccoli A. (14pt Dal Monte), Raffoni (1st Mazzotti), Evangelisti, Casadei (1st Brandolini), Zannoni (14st Di Candia), Piccoli D., Cazzola, Ravaglia, Pirazzoli (14st Giannuzzo), Fiori (20st Lanconelli), Luciani (1st Montuschi). A disposizione: Rambelli, Lanconelli, Zalambani. All. Alessandro Stefani.