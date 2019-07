Campionati Italiani Pony, dopo il Ludico è di scena il Dressage

Presentazione, Carosello, Mounted Games, Gimkana e Pony Games. Sono queste le allegre e coloratissime prove del settore Ludico che fino a domenica hanno animato i campi del circolo ippico Le Siepi di Cervia. In queste gare l’approccio alla competizione è molto morbido, per evitare qualsiasi tipo di paura e rafforzare lo spirito di squadra e la confidenza con i compagni e con il pony. Per i giovanissimi si tratta del modo più facile, sicuro e divertente per imparare a stare in sella e a rispettare le regole della convivenza in collettività.

Principi al centro della cerimonia di apertura della manifestazione, andata in scena giovedì pomeriggio e dedicata alla condivisione di idee sul rapporto tra uomo e cavallo, tra pony e bimbi, nel segno dell’”utopia del centauro”, ovvero diventare un tutt’uno con il proprio cavallo, proprio come la mitica creatura metà umana e metà animale. Un concetto che ha preso corpo quando si sono esibiti Loretta Minollini, artista di spicco del panorama dello spettacolo equestre, e Zaff, il suo inseparabile cavallino arabo. Grazie allo splendido rapporto che Loretta è riuscita a creare con il suo Zaff, loro sono veramente un tutt’uno. La lunga gonna di Loretta poi cancella anche la divisione fisica con il suo animale, facendola sembrare proprio un centauro. Un colpo d’occhio notevole che ha incantato le oltre mille persone presenti.

Sono poi trascorse altre tre giornate di gare, ma soprattutto di gioco e allegria, e domenica sono stati eletti i nuovi campioni italiani di Pony e Mounted Games. Tra le varie categorie di questi ultimi, l’Under 17 ha visto la vittoria di Samuel Bellei, davanti a Bernardo Boscagli e Mathias Auzzi, mentre i Mounted Games Open sono stati appannaggio di Asia Zanzot, che si è lasciata alle spalle Iacopo Molino e Rachele Contin. Nel frattempo i Campionati Italiani Pony proseguono a pieno ritmo con le prove di dressage, in svolgimento fino a mercoledì 3 luglio e poi con la disciplina del salto ostacoli, in programma dal 3 al 7 luglio.