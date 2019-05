Cani e proprietari in campo per uno sport divertentissimo: il 'Disc Dog'

L'associazione sportiva Hard Disc Dogs invita tutta la cittadinanza, il 18/19 maggio, a Casal Borsetti presso il campo sportivo Stella Rossa (Centro Sportivo Zangaglia) in Via Giovanni Spallazzi per la competizione internazionale di "Frisbee dog cheicabigul disc dog cup". Cento binomi (cane e conduttore) provenienti da tutta Europa si sfideranno tra loro nella disciplina del disc dog.

Ancora poco conosciuto in Italia, il disc dog si suddivide in due specialità: throw&catch (il conduttore lancia il disco il più lontano possibile facendolo prendere al volo dal proprio cane) e freestyle (il conduttore si esibisce in figure acrobatiche su basi musicali). Sabato dalle 9 alle 18 tutti i concorrenti si cimentano nelle due discipline. Domenica dalle 9 alle 13 carrellata di Freestyle per chi non passa il turno del sabato; dalle 14.30 alle 17:30 i migliori 10 qualificati dal sabato e dalle 18:00 alle 18:30 premiazioni. Due giorni di gare, dalle 9 alle 18 (o fino a termine gara). Entrata gratuita per il pubblico e dischi omaggio per i bambini che parteciperanno ai momenti di gioco. Ci saranno anche alcuni campioni europei in gara, come Julia Zimmermann, Istvan Fodor e Marcel Buff, e anche mondiali, come Matteo Gaddoni, Adrian Stoica e i campioni Pairs siciliani Antonio Rappazzo e Cosma Catalfamo.