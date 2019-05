Cervia, l’amministrazione comunale ha ricevuto la Asd Calcio Del Duca Ribelle

L’amministrazione comunale ha ricevuto i ragazzi della squadra Asd Calcio Del Duca Ribelle insieme al presidente Luigi Nucci e al mister Davide Montanari, per complimentarsi della vittoria della Coppa Italia di Promozione e il salto di categoria in Eccellenza. "Siamo onorati di essere stati ricevuti dal sindaco e dall’assessore allo sport che si sono complimentati per i nostri risultati - afferma il presidente Nucci -. Effettivamente pensavamo di aver allestito una buona squadra per poter arrivare almeno ai play off come anno scorso e a questo punto della stagione direi che ci siamo riusciti in pieno. Siamo riusciti ad allestire una compagine di ragazzi, fra confermati e nuovi arrivi, che ci hanno dato molte soddisfazioni".

"Tutto questo ovviamente parte dal basso con una programmazione della società, la quale cura in modo oculato il settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra. In particolare il nostro settore giovanile comprende circa 180 tesserati, 11 squadre, dai primi calci fino ad arrivare alla prima squadra - conclude -. I nostri ragazzi oltre a praticare uno sport che a loro piace, devono saper convivere in una grande famiglia, avere spirito di squadra, attaccamento e responsabilità per l’impegno preso. Inoltre cerchiamo di educarli avendo rispetto dell’avversario e dell’arbitro, tutto questo per formare degli uomini che in questa società sempre più complicata, riescano e distinguere il giusto dallo sbagliato".

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!