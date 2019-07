L'OraSì piazza il colpo a stelle e striscione: preso Charles Thomas

Primo squillo da oltreoceano per la nuova OraSì. Giovedì mattina ha firmato Charles Thomas, ala grande/centro classe 1986, che ha giocato l’ultima parte di campionato in Serie A2 OldWildWest, a Legnano. L’OraSì Ravenna ha dunque aggiunto al roster quel giocatore descritto dal general manager Julio Trovato: un atleta forte e versatile, che sappia giocare sia fronte che spalle a canestro. Le cifre di Thomas dell’ultima stagione – è arrivato a Legnano a gennaio – sono eccellenti: in 22 partite giocate (12 di regular season, 10 di playout), ha collezionato 517 punti totali (media di 23,5 a gara), 173 rimbalzi (quasi 8 a partita) e 43 assist (due a game) in quasi 30minuti di utilizzo.

Thomas è un giocatore di una fisicità strabordante, 201 cm per 100 kg rendono solo parzialmente l'idea della sua enorme mole e potenza, che farà sicuramente valere nel pitturato. Nativo del Mississipi e soprannominato “l’arciere nudo”, ha una storia da film alle spalle – ha potuto giocare a Basket grazie ad una borsa di studio per Arkansas dopo un’infanzia complicata, ha girato il mondo inizialmente senza un agente, giocando in Uruguay, Finlandia, Bosnia, Ucraina, Bulgaria, Francia ma anche Libano, Giordania, Israele – ed è arrivato in Italia nel 2017, dove ha fatto innamorare i tifosi di Cantù. Poi lo scorso anno la mezza stagione a Legnano, in cui è stato determinante per la salvezza sul campo della squadra lombarda.