Ciclismo, 48esima edizione del Trofeo in memoria di Michele Gordini

La società ciclistica Cotignolese, con il patrocinio del comune di Cotignola, organizza domenica 27 maggio il 48esimo trofeo “Michele Gordini”, riservato alla categoria Allievi. Il ritrovo è per le 13 in via Madonna di Genova, nei pressi della Fonderia Morini/Consorzio agrario, mentre la partenza (alle 15) e l’arrivo saranno nei pressi del parco Pertini, in via Ponte Pietra 2.

Michele Gordini nacque a Budrio di Cotignola nel 1896 e partecipò a sette edizioni del Giro d’Italia dal 1921 al 1928, classificandosi settimo nel 1923, e a quattro edizioni del Tour de France dal 1925 al 1929. La Sc Cotignolese metterà in palio una medaglia d’oro per ricordare Suter, Mina, Settimo, Adelma e Pietro, figli del grande Michele deceduti tutti nel corso del 2017.