Ciclismo, 61esima edizione della classicissima d'autunno Lugo-San Marino

Domenica 7 ottobre partirà dal centro commerciale Iris di Lugo la 61esima edizione della Lugo-San Marino, la classicissima d’autunno riservata agli allievi. Il ritrovo è fissato per le 7.30 in via Piratello 66, mentre la partenza sarà alle 9.30. Sono 95 i km totali che saranno percorsi, attraversando le località di Cotignola, Russi, San Pancrazio, Roncalceci, Ghibullo, San Pietro in Vincoli, San Zaccaria, Casemurate, Mensa Matellica, Cannuzzo, Pisignano, Montaletto, Villalta, Sala, Gatteo, Savignano, Canonica, Poggio Berni, Ponte Verucchio, Gualdicciolo (confine di Stato), Acquaviva e Borgo Maggiore.

In concomitanza alla gara, lungo lo stesso percorso, si svolgerà anche la quarta edizione della gara ciclistica amatoriale in linea agonistica, organizzata dalla Società ciclistica “Francesco Baracca” in collaborazione con Uisp, Acsi, Fsc (Federazione sanmarinese ciclismo) e Ciclo Club Estense. Il ritrovo è sempre in via Piratello 66. La Lugo-San Marino ebbe il proprio battesimo il 7 settembre 1958. Si corse quel primo anno (e per qualche edizione ancora) anche come “Trofeo Gino Mazzolani” in ricordo di un atleta lughese della Baracca prematuramente scomparso. Il percorso era di 102 chilometri. L’arrivo era posizionato circa 50 metri prima di quello odierno, in vetta al monte Titano, in capo agli 8,5 chilometri della salita finale. Alla prima edizione furono trentacinque i partecipanti, ma il loro numero crebbe subito velocemente e si stabilizzò allo stesso valore di oggi, ovvero circa 200 iscritti ogni anno.

L’Ufficio di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino a partire dal 1962, ha messo a disposizione una grande medaglia d’oro per il vincitore della gara. La gara è nata da un’idea dell’allora presidente della società ciclistica “Francesco Baracca”, Lorenzo Berardi, a cui oggi è dedicata. L’iniziativa è organizzata dalla Società Ciclistica “Francesco Baracca” di Lugo, con il patrocinio del Comune di Lugo, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e della Segreteria di Stato Istruzione e Sport della Repubblica di San Marino, con la collaborazione della Federazione Sammarinese Ciclismo.