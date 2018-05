Ciclismo, al via il 48esimo Memorial Giuseppe Melandri

Dopo le gare di apertura per elite e under 23 a Belricetto, l’ouverture degli juniores a Cassanigo e le gare per esordienti a Voltana di Lugo, si ritorna a parlare di ciclismo giovanile e a Lugo la Società Ciclistica Francesco Baracca mette in pista anche gli allievi, che chiuderanno la stagione con la classicissima di categoria Lugo – San Marino il prossimo 7 ottobre.

E’ sulla rampa di lancio il 48esimo Gran Premio Diemme Enologia – Memorial Giuseppe Melandri che la società lughese, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Cà di Lugo, animato da Romano Randi, ex atleta professionista, organizza nella data di domenica 20 maggio. Si tratta di una gara collaudatissima, di lunga tradizione quella che si dipanerà dal piccolo centro di Cà di Lugo dove tutto parla di ciclismo, grazie all'adesione della Diemme Enologia che, con l’occasione, ricorda da sempre uno dei suoi titolari prematuramente scomparso.

Il percorso di quest’anno, considerato il ridotto chilometraggio previsto in questo periodo per gli allievi che non permette il percorso degli ultimi anni con alcuni passaggi sulle colline interno a Riolo Terme, si snoda nuovamente in pianura nel classico circuito composto dalle Via Fiumazzo, Via Lunga Inferiore, S.P. 17 di 12 chilometri da ripetersi cinque volte per un totale complessivo di 60 chilometri. Spazio quindi in quantità agli uomini veloci, ai finisseur, ai passisti. In palio anche la 70esima Coppa Cà di Lugo.