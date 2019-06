Ciclismo, due gare in due giorni a Massa Lombarda

Massa Lombarda sulle due ruote, con due iniziative dedicate al ciclismo in programma sabato 29 e domenica 30 giugno. Si comincia sabato con la prima “Bici sprint Massa Lombarda”: riservata alla categoria Giovanissimi, la competizione invita al ritrovo alle 14.30 in corso Vittorio Veneto, per essere pronti alla partenza alle 16 (parcheggio squadre in piazza Mazzini).

Consolidata invece l’iniziativa di domenica, ovvero il 27esimo memorial “Miro Fusari” nonché secondo memorial “Gastone Facchini”: è la Tre monti race, 77 km con partenza e arrivo in piazza Matteotti a Massa Lombarda, una gara in linea riservata agli Allievi valida per il campionato regionale. Ritrovo alle 12, partenza alle 14. Le due gare sono organizzate dalla Società ciclistica massese insieme al Comune di Massa Lombarda e con il supporto di Minipan. I massesi sono invitati alla partenza delle due iniziative per applaudire i giovani ciclisti partecipanti.