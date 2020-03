Ciclismo, l'emergenza coronavirus stoppa il "Giro Cicloturistico della Romagna"

Non ci sarà la 41esima edizione del Giro Cicloturistico della Romagna. La manifestazione sportiva era in programma il 10 maggio. Spiega la Cicloturistica Francesco Baracca di Lugo, organizzatrice dell'evento: "A fronte dello svilupparsi dell’emergenza sanitaria del Coronavirus e delle conseguenti disposizioni e limitazioni che il Governo e la Regione hanno assunto per cercare di contrastarla ed evitare un ulteriore allargamento del contagio con tutto ciò che sta provocando, non ci sono le condizioni per organizzare la manifestazione, sia per il bene comune che per il rispetto della sicurezza stessa dei cicloturisti". Una decisione presa "a malincuore, ma per senso di responsabilità".



"Essendo questa Gran Fondo, prova del Circuito Romagnolo e del Criterium italiano GF Individuale Uisp, si auspica che a breve, con il pieno coinvolgimento delle Società interessate, il Circuito Romagnolo decida se le prove di quest’anno saranno o meno annullate, ed a fronte di ciò la Baracca assumerà una definitiva decisione sul Giro della Romagna (valutando se sussistano le condizioni per il rinvio all’autunno, se ritenuto possibile, proponendo una nuova data), oppure si proporrà la data di svolgimento della manifestazione per l’anno 2021 - viene comunicato -. Seppure motivata da questa calamità, per rispetto, si ritiene opportuno far conoscere per tempo questa decisione a tutti i soggetti coinvolti (cicloturisti, Istituzioni, addetti alla sicurezza stradale e sanitaria, servizi alberghieri e di accoglienza, ecc.) affinché ne possano tenere conto, invitando comunque a rimanere informati consultando il sito della Società www.ucfbaracca.it e la pagina Facebook Unione Cicloturistica Francesco Baracca".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.