Ciclismo, nuova data per la Granfondo Via del Sale 2020

La 24esima Granfondo Via del Sale Fantini Club è stata anticipata al 19 aprile. In accordo con l’amministrazione comunale e gli enti territoriali, si è deciso di individuare una nuova data, che permettesse di accogliere le richieste dei ciclisti e allo stesso tempo evitare il sovraccarico di eventi nella località.

L’edizione 2020 della storica manifestazione cervese si svolgerà dunque dal 17 al 19 aprile. Sarà un grande weekend di eventi, incontri e iniziative, nello straordinario palcoscenico offerto dalla Riviera Romagnola e dall’hospitality ‘vista mare’ del Fantini Club. La 24esima Via del Sale Fantini Club sarà come sempre prova del Campionato Nazionale Acsi. Per la felicità dei tanti amici amanti dei circuiti, sono confermati anche per l’edizione 2020 i circuiti Alè Challenge e In Bici Top Challenge, oltre ai trofei speciali: Campionato nazionale Medici e Odontoiatri, Coppa Aimanc e Trofeo Sap. Si attende l’ufficialità anche per il Prestigio 2020.