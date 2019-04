Equitazione, Elia Simonetti vince il Grand Prix dell'Adriatic Tour

Come nel primo concorso della kermesse, anche nell’atto conclusivo dell’Adriatic Tour la gara da vincere era il Gran Premio dell’Internazionale a ‘due stelle’, valido ai fini della Longines Ranking List Fei, ovvero la classifica mondiale del salto ostacoli. E se la settimana scorsa era stato Roberto Turchetto a fare incetta di punti vincendo sia il Gp sia la 145, categoria anch’essa valida ai fini della Ranking List, domenica è stato Elia Matteo Simonetti a siglare il Grand Prix.

Il cavaliere venticinquenne in sella a Zandro Z ha diviso il podio con altri due nomi noti dell’equitazione azzurra, ovvero il giovanissimo ma già campione olimpico Giacomo Casadei, secondo con Eusebio Ricci, e il dominatore del primo appuntamento dell’Adriatic Tour, Roberto Turchetto, questa volta ‘solo’ terzo in sella a Baron. Turchetto ha però di nuovo fatto centro nella 145 del ‘due stelle’ andata in scena venerdì. Anche in questo caso a salire sul podio sono stati tre atleti azzurri. Il cavaliere lombardo in sella a Baron, infatti, ha preceduto l’assistente delle Fiamme Oro Vincenzo Chimirri su Dakota d’Hyrencourt e Luca Inselvini, terzo su Castello della Caccia.

Per quanto riguarda le categorie 140, il primo a mettersi in luce è stato il cavaliere tedesco Helmut Schönstetter, che ha siglato la gara a tempo di giovedì precedendo l’amazzone polacca Monika Dulczewska, seconda, e l’atleta bolognese Elisa Baldazzi, terza. Schönstetter si è aggiudicato anche la 140 di sabato, davanti a due atleti austriaci: Matthias Raisch, secondo, e Dieter Kofler, terzo. Venerdì, infine, la 140 a fasi consecutive ha visto la vittoria del tedesco Mario Walter, seguito dall’atleta del Belgio Jan Vinckier e dal cavaliere austriaco Christoph Obernauer. La stagione agonistica de Le Siepi prosegue con il concorso nazionale A5* di Pasqua, dal 19 al 21 aprile, e il ‘cinque stelle’ del 26, 27 e 28 aprile. E tra gli appuntamenti da segnare in agenda c’e il Campionato Italiano Pony, in programma dal 26 giugno al 7 luglio.