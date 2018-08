Faenza calcio, settore giovanile al via: si riparte dopo una positiva stagione

Tra meno di una settimana, riparte l’attività del settore giovanile del Faenza calcio reduce da ottimi risultati nella precedente stagione regolare confermati dai successi nei tornei primaverili. Il naturale ricambio legato alla crescita dei ragazzi porta a un nuovo assetto per il vivaio biancoazzurro con conferme e novità per le guide tecniche. Al timone della formazione Juniores, giunta fino alla semifinale regionale, resta mister Nicola Cavina, mentre la squadra Allievi 2002 sarà affidata a Francesco Magnani, che succede ad Alessandro Moregola chiamato a sua volta a guidare gli Allievi 2003.

E’ quindi una novità Francesco Magnani, nato a Faenza il 21 luglio 1982, una vita nel calcio come il fratello gemello Giovanni, procuratore. Dopo una esperienza come calciatore nella seconda squadra di Reda, Magnani si è dedicato molto presto ad allenare. Negli ultimi tre anni ha allenato a Imola. Nella stessa giornata inizieranno anche le altre squadre: i Giovanissimi 2004 affidati ancora a Matteo Negrini, mentre il team Giovanissimi 2005 sarà guidato da Alessandro Fabbri. Mentre Pietro Errani sarà ancora il trainer degli Esordienti 2006, sarà Cesar Eduardo Navarro l’allenatore degli Esordienti 2007.

Cesar Eduardo Navarro, che raggiunge il figlio Joaquin, attaccante della Juniores e della Prima Squadra, arriva dalla Virtus, assieme all’altro figlio giocatore Matteo che farà parte della squadra Esordienti 2005. Nato a Buenos Aires il 31 marzo 1968, Cesar Eduardo Navarro si è laureato in Argentina in scienze motorie e ha insegnato in Cile e Brasile, e ovviamente in patria, come la moglie Andrea, pure lei docente di educazione fisica. Poi nel 2002, a seguito della grave crisi economica che colpì l’Argentina, la scelta di cercare lavoro in Italia, il Paese degli avi. Qui si è impegnato come tecnico nel settore giovanile del Russi e poi della Virtus Faenza, conquistando con le sue squadre Esordienti due volte il titolo di campione provinciale Fair Play.

Completato pure lo staff dei preparatore dei portieri: Edmondo Santarelli per gli Allievi, Riccardo Ravagli per i Giovanissimi, Marco Visani per gli Esordienti. Pulcini: confermati i tecnici Eduard “Edo” Dhyrmisci (2008), Angelo Marchetti (2009) e Marco Benericetti (2010) affiancati dal preparatore dei portieri Filippo Casalini e Filippo Emiliani (primi calci).