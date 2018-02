Ferrara si conferma la bestia nera dell'OraSì: super serata di Fantoni

Ferrara porta male, evidentemente, ad un’OraSì che si arrende anche al ritorno (74-83) ad una Bondi più continua e capace di trovare una serata sopra le righe di Fantoni ed un ottimo rendimento dai suoi americani. Ravenna ha subìto anche a rimbalzo, denotando poca precisione al tiro. Avvio molto equilibrato con problemi da sotto per Ravenna, che sbaglia i primi sette tiri nell’area piccola ma ha subito un ottimo contributo dalla distanza di Rush (11-10). Moreno e Cortese arrivano al secondo fallo dopo 8’ e Panni lo segue a ruota ma la Bondi traghetta comunque avanti di misura alla fine del primo quarto. Nel secondo l’OraSì aumenta la precisione da sotto e al resto pensa Rice (29-25) che dopo 25’ ha realizzato da solo il 50% del fatturato della sua squadra. Ferrara, però, distribuisce perfettamente le sue triple e sorpassa (29-30), poi inizia un tira e molla punto a punto tanto che il quasi minimo vantaggio guadagnato dall’OraSì a metà gara risulta il più ampio della serata (37-34). Si riparte con l’ex Molinaro che per due volte ha vita troppo facile da sotto e assieme a Moreno riporta sotto Ferrara che era scivolata sotto di 5. Grant però attacca il tabellone con continuità adesso e Rice ne fa 4 consecutivi per riallungare (47-40) . La tripla di Raschi regala il +9 ma Ferrara non molla e approfitta anche di un paio di palle perse da Ravenna per tornare sotto e pareggiare a quota 52 con 5 punti consecutivi di Fantoni a cavallo fra terzo ed ultimo quarto quando per Grant arriva il quarto fallo. Hall regala ai suoi il massimo vantaggio esterno (52-57), Cortese entra in partita ma in generale adesso a Ferrara riesce tutto, al contrario dell’OraSì. Gli estensi aumentano il vantaggio in progressione, la tripla di Montano riavvicina l’OraSì ma è tardi.

ORASI’-BONDI 74-83 (17-18, 37-34, 52-49)

ORASI’ RAVENNA: Giachetti 6, Rice 25, Chiumenti 5, Grant 12, Sgorbati 2, Montano 12, Masciadri 9, Raschi 3, Esposito, Vitale. Ne Cinti. All. Martino.

BONDI FERRARA: Moreno 15, Cortese 9, Hall 22, Rush 12, Fantoni 17, Molinaro 4, Donadoni 2, Panni 2.

Arbitri: Noce, Longobucco, Raimondo.

Note. OraSì: tiri da due 18/42, da tre 8/23, liberi 14/23, rimbalzi 33. Bondi: tiri da due 28/46, da tre 4/18, liberi 15/21, rimbalzi 41.