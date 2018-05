Gara di ciclismo in centro storico: viabilità modificata

Sabato 19 maggio, nel pomeriggio, in piazza Kennedy si terrà una tappa del campionato nazionale di biciclette a scatto fisso, un settore giovane in forte crescita in cui i corridori, con biciclette senza freni, percorrono più volte circuiti cittadini chiusi al traffico. Queste gare sono molto spettacolari e gli spettatori possono quindi vivere momenti all’insegna dell’adrenalina, delle traiettorie al limite e dell’alta velocità.

Per l’occasione saranno adottate alcuni variazioni al traffico: saranno interdette per tutti i veicoli la sosta dalle 12 fino alle 22 circa e la circolazione dalle 14 alle 22 lungo il circuito costituito da via M. D'Azeglio (nel tratto compreso fra piazza J. F. Kennedy e via Cura), via Cura (nel tratto compreso fra via M. D'Azeglio e via P. Uccellini), via P. Uccellini, via A. Agnello (nel tratto compreso fra via P. Uccellini e via G. Oberdan), via G. Oberdan (nel tratto compreso fra via A. Agnello e piazza Duomo), piazza Duomo, via G. Rasponi (nel tratto compreso fra piazza Duomo e piazza J. F. Kennedy) e piazza J. F. Kennedy. Per raggiungere via G. Rasponi potrà essere utilizzato il percorso alternativo costituito da piazza Caduti per la Libertà, via A. Guerrini, via R. Gardini e via M. Fantuzzi. Per raggiungere la zona di via L. Longhi, via Nove Febbraio, via G. Pasolini e via C. Cattaneo, oltre al suddetto percorso, si potrà avere accesso da piazzetta Gandhi, via C. Cavour, via M. Fanti, via San Vitale, via Argentario, via C. Cattaneo, via C. Morigia e via A. Zirardini. L'uscita potrà avvenire da via A. Zirardini, via C. Morigia, via C. Cattaneo, via Argentario, via San Vitale, via Mura di San Vitale, via C. Cavour e piazzetta Gandhi. Nelle suddette strade la circolazione sarà gestita dal personale preposto. L'accesso e l'uscita da via G. Barbiani potranno avvenire da viale F. Baracca e via M. D'Azeglio.