Ginnastica artistica, un weekend ricco di risultati per le atlete lughesi

Un fine settimana davvero speciale per le giovani atlete e per tutto il team della ginnastica artistica Lugo, ricca di grandi emozioni e di eccellenti risultati che confermano l’alto livello che la società lughese ha raggiunto in questi anni nel panorama nazionale di questo sport olimpico. Sabato, a Pieve di Soligo in Veneto, Anna Villa ed Elisa Calderoni hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale “Gold Allieve 1”. Sempre sabato, a Ferrara, Laura Saviotti ha vinto la seconda prova regionale “Gaf Silver Eccellenza categoria Senior 1”, mentre Valentina Nardi ha ottenuto un terzo posto nella classifica “All Around Silver LD Allieve”. Domenica, a Cesena, Siria Venturi ha ottenuto un ottimo quarto posto in classifica generale “Silver LC Junior 1”, mentre Greta Venturi ha conquistato un bronzo nella “Gaf Silver LC Allieve 2”.

