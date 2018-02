Ginnastica ritmica, l’Edera parte con un argento al campionato Gold Fgi

Buona partenza per l’Edera Ravenna nel campionato Gold Junior/Senior, il campionato di più alto livello del circuito individuale gold indetto dalla Fgi. Le ginnaste bizantine di distinguono e portano a casa ottimi risultati. Secondo posto e medaglia d’argento per Emma Bulzoni, seguita da Caterina Marian che si classifica quarta a un soffio dal podio; nono posto per Felicia Baes e 11esimo posto per Sofia Masci. Qualche imprecisione per le quattro ginnaste dovute alla forte emozione e un briciolo di tensione non permettono loro di dare il meglio, ma questo fa ben sperare per la seconda prova di campionato. Positivo il bilancio anche grazie alla collaborazione con il mental coach Enrico

Bartolini, tanta la soddisfazione nelle tecniche Camilla Casadio, Sara Tiene e Alessia Gugliermetti.