Ginnastica ritmica, lo Zodiaco è d'oro alla prima prova del campionato

Domenica si è svolta a Parma la prima prova del campionato regionale Gold di specialità. Per Lo Zodiaco di Ravenna, in collaborazione con Endas Cervia, sono scese in pedana Eliza Huschi, che ha ottenuto un brillante primo posto nella specialità della fune e Margherita Laghi, che si è classificata settima nella palla e 15esima al cerchio. Un buon esordio di stagione per le ginnaste ravennati allenate da Elisa Zanzi Marzia Celotti e Gaia Mazzotti. Prossimo appuntamento fra due settimane con la seconda prova.

