Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per le atlete della Rhythmic Ravenna

Nel weekend del 10 e 11 febbraio si sono svolti a Formigine e Parma due importanti campionati federali di ginnastica ritmica. La giornata di sabato ha visto impegnate in pedana le ginnaste del campionato regionale Silver Serie D La e Lb. La Asd Rhythmic Ravenna, al suo esordio in questa competizione, ha ottenuto un ottimo risultato vincendo la categoria Junior/Senior Lb con le ginnaste Chiara Bruschi, Chiara Ercolessi e Giada Piovacari. Buoni i piazzamenti delle compagne, con ampi margini di miglioramento, Sara Serafini, Arianna Buzzi, Anna Giulia Suprani, Bolat Suna, Cicognani Sofia, Giudice Emily, Vittoria Nina Siboni, Diletta Corsanici, Annalisa Cuccagna, Morena De Simone, Alice Mura, Virginia Donati, Martina Guerrini, Sabrina Nfiha, Vertullo Viola.

La ciliegina sulla torta di un weekend ricco di soddisfazioni per la società ravennate arriva domenica durante il prestigioso campionato regionale di Specialità Gold. Due ori, due argenti e due bronzi l’eccezionale bottino della Rhythmic Ravenna in questa agguerritissima competizione, dove solo le prime quattro classificate per ogni attrezzo conquista l’ambita qualificazione alla fase interregionale (zona tecnica). Oro per Chiara Morelli e Titolo regionale (categoria Senior attrezzo Cerchio), stessa ginnasta ma terzo gradino del podio nell’attrezzo Fune, Argento di giornata e in classifica regionale per la coppia Margherita Ferri – Eleonora Vitali, Bronzo regionale per le compagne

Giulia Mandich – Alice Sansovini. Queste ginnaste ottengono di diritto la qualificazione alla fase interregionale che si svolgerà a Biella il 10 e l’11 marzo. Completano i grandiosi risultati delle compagne Agata Migliaccio (quarta classificata Junior Nastro, quinta in regione ad un soffio dalla qualificazione) e la coppia Arianna Calistri – Beatrice Mengucci (seste classificate).