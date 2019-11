Ginnastica ritmica, tre finaliste per l'Edera ai Nazionali di specialità Gold

Nel weekend del 23-24 novembre si è svolto a Foligno la fase Nazionale del campionato di specialità di ginnastica ritmica gara del circuito Gold Fgi. Per l’Edera Ravenna erano presenti alla competizione nazionale ben 8 ginnaste che dopo le fasi regionali e la fase zonale del campionato erano riuscite a guadagnarsi la prestigiosa qualificazione a questo campionato italiano.

La competizione nazionale prevedeva una fase di qualificazione e poi una fase di finale alla quale accedevano le migliori 8 ginnaste di ogni specialità. Le ginnaste ravennati si sono ben comportate durante la competizione presentando ottimi esercizi e chiudendo il campionato con ottimi piazzamenti, risultato di grande valore visto l’alto livello tecnico della competizione. Nella categoria J1 Sibilla Radolovich si qualifica per fase finale del campionato e termina con una prezioso 8 posto italiano nella specialità clavette, la compagna Sara Gardini nella stessa categoria chiude invece la competizione al 10 posto a soli 0.40 decimi dalla finale nazionale. Nella categoria J2/J3 erano ben 3 le ginnaste di Edera Ravenna ad entrare in pedana. Il risultato migliore è stato raggiunto da Marta Siboni che centra la finale italiana con entrambi gli attrezzi presentati chiudendo con un prestigioso 4 posto italiano al cerchio e 8 posto italiano alle clavette, anche la compagna di squadra Sofia Masci centra la qualificazione alla prestigiosa finale chiudendo al 8 posto nazionale alla fune, conclude con il 16esimo posto nazionale invece Felicia Baes al nastro a causa di una performance macchiata da alcuni errori.

Nella categoria senior in gara coi colori ravennati era presente Chiara Solaini che manca di un solo posto la finalissima terminando al 9 posto alle clavette e al 15esimo posto alla palla. Nella categoria coppie Elena De Leo e Giulia Mazzotti terminano la competizione al 15esimo posto nazionale. Prossimo appuntamento per la società il prossimo fine settimana a Catania per la fase Nazionale del Campionato Individuale Gold che vedrà scendere in pedana le ginnaste allieve dell’Edera Ravenna.