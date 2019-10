Granfondo via del Sale, fissata la data per l'edizione 2020

Alla vigilia dell’apertura iscrizioni per la 24esima "Granfondo Via del Sale Fantini Club", gli organizzatori annunciano che la data ufficiale per la nuova edizione è confermata al 10 maggio 2020. Abbandonata, dunque, l’idea di anticipare la data al primo weekend del mese. La decisione è stata concordata con l’amministrazione comunale e gli enti territoriali, per evitare un sovraccarico di eventi sul territorio in occasione del ponte del 1 maggio.

L’edizione 2020 della storica manifestazione cervese è molto più di una gara. Dall’8 al 10 maggio andrà infatti in scena il Cervia Cycling Festival: tre giorni di eventi, incontri e iniziative nello straordinario palcoscenico offerto dalla Riviera Romagnola. Le iscrizioni online aprono alle 21,00 del 1 ottobre sul sito della gara.