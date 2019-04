I giovani calciatori del Sant'Agata in 'trasferta' in Francia

La squadra under 15 dell'Asd Santagata Sport ha passato alcuni giorni in Francia per partecipare al torneo di calcio di Saint Leonard de Noblat, riservato alle categorie under 15 e 17, con squadre provenienti da tutto il Paese. Il viaggio si è svolto nel weekend di Pasqua, dal 19 al 22 aprile, e ha visto la partecipazione anche del sindaco di Sant’Agata sul Santerno, della vicesindaco, del presidente dell'associazione sportiva Gian Claudio Venturini, oltre ad alcuni genitori e accompagnatori.

La squadra di Sant’Agata è arrivata prima nel proprio girone, mentre nella fase finale si è classificata quarta su dodici squadre, vincendo anche il premio speciale per la miglior difesa. L'iniziativa fa parte delle attività di gemellaggio fra il comune di Sant’Agata sul Santerno e i comuni francesi di Eybouleuf, La Geneytouse, Royères e Saint Denis des Murs e rientra nel progetto "In Bassa Romagna vivi l'Europa!". L'ospitalità nelle strutture e nelle famiglie è stata organizzata dal comitato di gemellaggio Noblat Aigues Vives.

