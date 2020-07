Il Ravenna Women Football Club ha preso dall'Inter Elena Crespi

La Società Ravenna Women Football Club ha acquisito, a titolo temporaneo, Elena Crespi, difensore classe 2000, che arriva dall’ FC Internazionale Milano dopo l’ultima stagione al Real Meda. Continua l’asse caldo tra la società giallorossa e l’Inter. Dopo l’approdo di Laura Capucci tra le leonesse, in arrivo un’altra giovane molto promettente, Elena Crespi che si è fatta notare lo scorso anno nelle file del Real Meda.

Queste le sue parole al momento della firma: “ Ringrazio la Società per l’opportunità che mi sta offrendo. Sono carica, motivata e pronta per affrontare questa nuova avventura con il Ravenna. Non vedo l’ora di iniziare!"

