Gol ed emozioni: il big match tra Imolese e Ravenna finisce in parità

Finisce con un punto a testa il derby di Santo Stefano tra Imolese e Ravenna. I bizantini sono stati rimontati per due volte, dopo averla sbloccata prima con Bresciani e poi con Nocciolini. di Carraro e Lanini i gol dei padroni di casa. Per la prima emozione bisogna attendere l'ottavo, con Nocciolini che lascia partire dalla distanza una conclusione per sorprendere Zommers lontano dai pali, ma la palla si spegne sul fondo. Al 27′ incursione offensiva dei padroni di casa con un'incornata di Carini che non inquadra il bersaglio, sfiorando la traversa. Al 41' la sblocca a sorpresa Nicolas Bresciani, che sfrutta al meglio il cross di Selleri per scaraventare il pallone alle spalle di Zommers.

Ripresa scoppiettante: Dionisi getta nella mischia Sciacca e Lanini al posto di Fiore e Valentini e l'Imolese trova il goal al 51esimo con Carraro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma passa un giro di lancette che Nocciolini fredda il "Romeo Galli" per il 2-1 su assist di Galuppini. L'Imolese si rituffa in avanti e trova il 2-2 con Lanini. Finale nervoso con l'espulsione di Lanini e Leji