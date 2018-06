In 2000 di corsa tra spiaggia, centro e pineta: i vincitori della Running In 2018

Rudy Magagnoli, dell'Atletica Corriferrara, ha vinto la settima edizione della "Running In" di Milano Marittima. Il 40enne nativo di Decima, al sesto successo su sette edizioni, domenica ha tagliato il traguardo della 21 chilometri in 1.15'56". Secondo posto per Federico Morini della Tiferno Runners in 1.18'14". Curiosa la storia di questo 41enne di Città di Castello, all'esordio nel podismo dopo essere stato ciclista professionista in un team tedesco. A consigliarlo di passare al podismo è stato il ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani, faentino, che guarda caso è proprio un testimonial della "Running In". Terzo posto per Giuseppe Tonoli del Rosa Running Team in 1.22'02", che ha preceduto Jacopo Barbieri e Luca Cagnani.

Fra le donne, successo per la milanese Lorenza Banchetti della Urban Runners, che ha tagliato il traguardo in 1.29'14". La 45enne atleta lombarda, specialista di maratone, ha centrato il suo primo successo alla "mezza" di Milano Marittima dopo aver vinto negli anni scorsi la “corta” di 10 km. Secondo posizione per la bolognese Irene Baratta del Team Granarolo in 1.36'42". Terzo posto per la ravennate Manuela Baldi della Polisportiva Porto Fuori in 1.37'47". La gara "corta" di 10 km è stata invece vinta da Nicola Beccari del Grottini Team Recanati in 38'15", davanti a Luca Zavatti dell'Edera Forlì e Massimo Polchi dell'Olympic Runners Lama. Fra le donne, successo per Eleonora Gardelli della Corri Forrest Forlì in 40'55".

Ottimo successo di partecipazione: sfiorata la soglia dei 2000 iscritti fra competitivi (oltre 500) e non competitivi. Suggestivi i percorsi, sviluppati sulla sabbia del litorale adriatico, nella pineta e lungo le eleganti vie di Milano Marittima, con partenza e arrivo presso la Rotonda Primo Maggio, nel cuore della cittadina balneare, dove è stato allestito anche il Villaggio sportivo. Varie le attività collaterali dedicate soprattutto ai bambini, dalla "Running In 4kids" a Pompieropoli.