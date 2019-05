Judo, tante medaglie per i judoka al 'Criterium delle 4 città'

Sabato si è svolto a Ravenna il Criterium giovanile di judo denominato "delle 4 città". Molte le squadre intervenute da fuori provincia. Si sono distinti diversi allievi della Kaishi Judo Romagna, aggiudicandosi l'oro nella categoria bambini kg 21, Hollingworth Luca, kg 33 Boulajedri Zino e nella categoria ragazzi - 60 kg Campana Agata. Guadagnano l'argento Dicorato Emanuele, Cortini Angelo ed Erik Cicchetti Ferrante; medaglia di bronzo per Mastroluca Filippo, Malfitano Michele, Malerba Lucrezia, Franchi Jacopo, Iljazovski Suner, Bove Gabriele, Sarr Mouhamed, Zangrillo Stefano, Carella Brando, Haj Khalifa Yassin, Bendandi Pietro, Hollingworth Elia e Keshishian Leonardo. Una manifestazione educativa di judo che si divide in 4 appuntamenti rispettivamente a Riccione, Gambettola, Ravenna e Forlì e che dà la possibilità ai giovanissimi judoka di cimentarsi in questa disciplina con nuovi amici.