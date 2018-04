Judo, tantissimi podi nel weekend per il Team Romagna

Domenica 8 aprile al palazzetto Matteo Picchi di Rosignano si è svolto il 16esimo Trofeo di judo della città di Rosignano, quarto memorial "Marta Pelosini". Vari gli atleti del Team Romagna, accompagnati dal Maestro Paolo Berretti, che hanno partecipato al trofeo: per la categoria dei Senior ha partecipato De Luca Gabriel (73 kg) conquistando la medaglia d’oro. Per la categoria cadetti hanno partecipato Alboni Giulia (44 kg) che si è classificata al primo posto, Camerani Francesco (73 kg), Gabelli Andrea (60 kg), Minoccheri Filippo (60 kg) e Rondinini Maia (63 kg) che sono saliti sul podio con la medaglia di bronzo, Mondello Jean Franco (60 kg) che si è piazzato al quinto posto.

In contemporanea si è svolto, al palazzetto dello sport di Ozzano Emilia, il 14esimo Criterium Judo Bologna, Memorial “Sorriso di Marika”, manifestazione di judo preagonistico per fanciulli (2010-2009) e ragazzi (2008-2007). Ottimi i risultati conseguiti dagli atleti del Team: sono saliti sul gradino più alto del podio Budini Manuel (32 kg), Casella Riccardo (45 kg) e Dollaku Giulia (27 kg); hanno conquistato la medaglia d’argento Cavalcanti Alessandro (27 kg), Geminiani Alessandro (50 kg), Hollingworth Elia (27 kg), Lombardi Victor (34 kg) e Campana Agata (49 kg); una meritata medaglia di bronzo è andata a De Salvia Matteo (34 kg), Campo Liborio (27 kg), Cortini Angelo (44 kg), Bordanini Christian (32 kg) e Celli Riccardo 29 kg). Il Trj dà appuntamento per il 15 aprile al palazzetto dello Sport di Castelfranco Emilia con il 46esimo Trofeo di Judo della città.