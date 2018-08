L'ex Martino fa lo sgambetto all'OraSì: Ravenna cede contro la Fortitudo

È la Fortitudo di coach Antimo Martino a far suo il derby emiliano-romagnolo contro l'OraSì Ravenna. Nella prima sfida estiva delle due compagini, al tradizionale Trofeo di Cervia Memorial Leonetti Manetti, la squadra di coach Mazzon ha ceduto di 80-68. Avanti nel primo quarto 24-25, i bizantini hanno visto il gap allungarsi sulla distanza, complice anche le mani calde di Mancinelli, Benevelli e Fantinelli. Nel secondo quarto la F si è portata sul +11 (40 a 29 dopo 7′ 30”) , ma Smith e Masciadri hanno provato a tenere Ravenna sul binario. Alla sirena il gap era di +7 Bologna.

Al ritorno in campo i Leoni pasticciano sotto canestro, mentre gli emiliani no, portandosi sul +13. È la svolta del match, perchè l'ultimo quarto vede pochi canestri e squadre stanche. La Fortitudo giocherà la finale contro Cento. Per i Leoni buona prova di Smith, con 20 punti. Sabato Ravenna sfiderà Imola alle 18.30. Intanto procede nella sede di via Della Lirica la campagna abbonamenti: la tessera numero 200 se l’è assicurata un tifoso storico del Basket Ravenna, Cesare Bandini.

FORTITUDO – RAVENNA 80-68

(24-25, 44-37, 66-53)

F – Cinciarini 9 (7/7, 1/2, 0/3), Mancinelli 12 (2/4, 5/7, 0/2), Barattini NE, Benevelli 16 (2/2, 4/4, 2/2), Leunen 9 (-, 3/5, 1/2), Franco, Prunotto 2 (-, 1/3, -), Venuto 6 (-, -, 2/7), Rosselli 8 (-, 4/7, 0/2), Fantinelli 11 (3/4, 4/5, 0/4), Hasbrouck 7 (-, 2/3, 1/6).

R – Hairston 19, Smith 20, Montano, Jurkatam 8, Cardillo 2, Masciadri 6, Rubbini 5, Seck, Gandini, Baldassi, Tartamella NE, Laganà.