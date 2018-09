L’OraSì chiude al terzo posto il Memorial Seganti Tampieri di Lugo battendo da pronostico i locali dell’Orva nella finale per il terzo posto. Ravenna ha ruotato l’intero roster, dando parecchio spazio ai più giovani del roster. Bene, nel frangente, l’ex di turno Rubbini, mentre è rimasto prudenzialmente a riposo Laganà per un'infiammazione al tendine d'Achille. Coach Mazzon sceglie inizialmente un quintetto con Smith play (4 immediati per lui), Jurkatamm. Cardillo, Masciadri e Hairston, poi inizia già nel primo quarto un’ampia rotazione che riguarda nell’ordine Rubbini, Montano, Gandini e Seck.

Lugo risale a meno uno con Galassi e sorpassa con Bordin (15-16) e chiude così avanti il primo quarto. Secondo quarto con Lugo che allunga (19-26) sulle seconde linee ravennati con troppa facilità sotto i tabelloni, dove Seck viene poi avvicendato da Hairston. Due bombe di Montano riportano a contatto l’OraSì, poi arriva il sorpasso con Hairston innescato da Smith, appena rientrato (29-28). All’inizio del terzo quarto uno show di Smith innesca il break dell’OraSì (51-38), ampliato poi dalle triple di Montano e Rubbini (66-46). Ultimi spiccioli con Jurkatamm in evidenza, finisce 86-72 per i ravennati.

ORASI-BASKET LUGO AVIATORS 86-72

ORASI: Smith 21, Jurkatamm 7, Masciadri 2, Hairston 8, Gandini 2, Montano 12, Cardillo 6, Rubbini 15, Baldassi 2, Seck 11, Tartamella. All. Mazzon.

LUGO: Farabegoli 19, Lucarelli 5, Galassi 13, Brighi 4, Bracci 6, De Marchi 7, Leardini 11, Bedin 2, Bazzocchi 2, Cappelli, Melandri, Serravalli 3. All. Galetti.

Arbitri: Terranova, Grazia, Saraceni.

Parziali: 15-16, 38-34, 66-48.