La Rekico viene beffata all'ultimo secondo da Ozzano

Sabato sera amaro per la Rekico, beffata all’ultimo secondo in casa di Ozzano, una punizione fin troppo severa per quello che aveva detto il campo in tutti i quaranta minuti. I faentini commettono l’errore di non chiudere il match nel terzo quarto dopo aver preso in mano l’inerzia, subendo fin troppo la coppia Klyuchnyk – Dordei, autrice di 51 punti. Anche in questa occasione Chiappelli ha seguito la partita dagli spalti causa infortunio e nei prossimi giorni si preparerà per essere in campo domenica nel big match casalingo contro Milano.

La Rekico gioca un ottimo primo tempo, soffrendo nei primi dieci minuti, ma riuscendo poi con la difesa e il gioco di squadra a ribaltare il copione della gara. Fumagalli è una costante spina nel fianco per la Sinermatic e dall’arco i canestri arrivano con facilità , tanto che a ridosso dell’intervallo capitan Venucci firma il 32-22, parziale che diventerà 32-25 all’intervallo.

I problemi arrivano al rientro in campo, perché la difesa concede troppo a Dordei, unico terminale offensivo dei suoi per molti minuti, e a Klyuchnyk e proprio grazie ad un canestro del centro ucraino, la Sinermatic passa a condurre 57-56. La Rekico però reagisce e a 1’50’’ dalla fine trova la tripla della parità con Petrucci (71-71), dando vita ad un acceso finale punto a punto. Negli ultimi secondi diventano decisivi i tiri liberi, con Venucci che fa bottino pieno dalla lunetta a 13’’ dalla fine per il 75-75. La Sinermatic ha l’ultimo possesso e lo affida a Dordei, bravo nel trovare allo scadere il 77-75 subendo anche fallo, concludendo a tempo scaduto l’azione da tre punti. La Rekico ritornerà in campo domenica 31 marzo alle 18 al PalaCattani contro la Super Flavor Milano.