'Le regole non vanno in vacanza': una pedalata insieme alla Polizia locale

In arrivo una iniziativa sui pedali organizzata dalla Polizia locale del Comune di Cervia dal titolo "Le Regole non Vanno in Vacanza".

L’appuntamento è per domenica 21 luglio. Si tratta di una pedalata cicloturistica per la sicurezza stradale, gratuita e aperta a tutti, con qualsiasi tipo di bicicletta. Il ritrovo è alle 18.00 a Cervia, alla Torre San Michele. Si parte alle 18.30 per arrivare, scortati della Polizia locale, a Savio di Cervia presso "Savio in Festa e Sicurezza" con ristoro. I primi 200 partecipanti riceveranno in omaggio un etilometro digitale.