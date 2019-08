"Leoni si nasce", a gonfie vele la prima fase della campagna abbonamenti

Grande risultato per la fase di prelazione della campagna abbonamenti del Ravenna FC, che in sole due settimane ha visto ben 671 abbonamenti sottoscritti. Un successo che denota la fiducia della tifoseria nei confronti di una società che anno dopo anno ha saputo dare credibilità ad un progetto sempre più consolidato ed ambizioso. Un numero che confrontato con l’andamento della passata stagione, dove nelle prime due settimane furono emesse solo 241 tessere, ottiene ancora più risalto e permette di guardare con ancora più ottimismo al futuro. La speranza di trovare uno stadio Benelli sempre più affollato e pronto a sostenere la squadra in un campionato che si prospetta estremamente affascinante.

Una partenza a razzo giustificata dagli ottimi risultati della squadra nei primi impegni stagionali e dalle promozioni attivate nei confronti degli abbonati alla scorsa stagione. Da lunedì parte la seconda fase di vendita libera, dove anche i nuovi abbonati potranno sottoscrivere la propria tessera stagionale e non perdersi neanche un minuto della propria squadra del cuore.