Lo sport fa rete per i tifosi: nasce una promozione unica per gli abbonati di calcio, basket e pallavolo

Ravenna lancia un’iniziativa dal forte valore simbolico, promossa dalle tre realtà cittadine di maggior seguito nell’ambito degli sport di squadra: Orasì Basket Ravenna, Ravenna Football Club e Consar Porto Robur Costa. A più riprese gli sportivi ravennati avevano manifestato l’esigenza di un abbonamento unico per seguire gli sport cittadini, esigenza che per motivi normativi non può essere messa in atto ma, come spesso insegna proprio lo sport, quando c’è la giusta motivazione e voglia di collaborazione anche i limiti che sembrano invalicabili diventano superabili.

E’ nata così un’iniziativa che permetterà agli abbonati delle singole squadre, che complessivamente sono più 3300, di poter assistere alle partite degli altri sport a un prezzo molto vantaggioso che corrisponde indicativamente a quanto pagato dagli abbonati su una singola gara. Ad esempio un abbonato al basket potrà andare a vedere calcio o pallavolo pagando un prezzo molto ridotto, e viceversa. Un regalo, quello fatto dai team, ai tifosi ravennati, che in sempre maggior numero affollano gli eventi sportivi e che così potranno soddisfare la propria fame di emozioni senza veder piangere il portafoglio.

“Pur occupandoci di discipline sportive diverse, condividiamo l’idea di uno sport come veicolo di valori educativi e formativi per le nuove generazioni - commenta Claudia Zignani, direttore generale del Ravenna Football club - Tra questi valori, il volere fare squadra e cercare un beneficio per tutti è fondamentale. Con questa iniziativa auspichiamo di rafforzare ancora di più una cultura sportiva cittadina, che sostenga con orgoglio chi, con mille sforzi, sta cercando di portare con onore il nome della città in giro per l’Italia. Speriamo anche che questa iniziativa possa trovare adesione anche in altre realtà cittadine”. “Le realtà sportive cittadine condividono molto del territorio ma soprattutto condividono momenti esaltanti ma anche periodi difficili - aggiunge Julio Trovato, direttore generale dell'OraSì Basket - Offrire ai nostri tifosi la stessa condivisone ci sembra naturale sempre nel rispetto di chi ha creduto in noi fin dalla scorsa estate abbonandosi al basket Ravenna”

“Mi fa piacere che questa idea, di cui si era discusso diverse volte negli incontri periodici che le società sportive della città hanno durante la stagione agonistica con l’amministrazione comunale, abbia trovato una sua concretizzazione - continua Luca Casadio, presidente del Porto RoburCosta - perché ritengo importante che nello sport ravennate non si ragioni solo per sezioni o per discipline ma si debba lavorare ed agire per creare sinergie e arrivare ad unico obiettivo: godere e gioire dei risultati delle varie realtà, nell’ottica di un percorso di crescita comune che faccia il bene della città. Appoggiamo, dunque, in pieno questa iniziativa, convinti della sua valenza”. “Si tratta di un’iniziativa – spiega l’assessore allo Sport Roberto Fagnani – che ci rende particolarmente orgogliosi della nostra realtà sportiva e della nostra città sempre in grado di unire le forze e costituire un’unica grande squadra: quella della famiglia sportiva. Anche questo è un risultato che se anche non ci vede impegnati direttamente, si inserisce in maniera coerente con l’azione dell’amministrazione comunale intesa ad una sempre maggiore valorizzazione dello sport e dei valori di solidarietà, unità e condivisione che è in grado di veicolare. Un sistema di società sportive che non solo condividono i sani valori dello sport, ma che cercano di unire ancora di più una tifoseria, una città sotto un’unica grande bandiera giallorossa".